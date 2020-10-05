Tarihi köy odalarına ulaşmak için 18 kilometre yürüdüler

İki haftada bir pandemi kurallarına uygun olarak doğa yürüyüşleri düzenleyen ve Gümüşhane'nin dağcılık, doğa yürüyüşü ve tanıtım alanında en önemli sivil toplum kuruluşu olan GÜDAK, bu haftaki programını merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne düzenledi.

Toplam 24 sporcunun katıldığı ve Zeynel Gündüz rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Torluk, Bayraktepe mevkiinden başladı. Çatalçam ve Karaçayır mevkilerini geçerek Sarıçiçek Köyü yaylasında ulaşan sporcular burada yemek molası verdikten sonra tarihi Sarıçiçek köy odalarını görmek için yola çıkarak köye ulaştı ve etkinliği tamamladı.

Aradan geçen 150 yıla rağmen zarafetini ve güzelliğini koruyan, usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarını hayranlıkla inceleyerek bol bol fotoğraf çeken grup üyeleri daha sonra araçla Gümüşhane'ye döndü.

Etkinliğe katılan sporculardan Samime Özyurt, müthiş bir el emeğiyle işlenen köy odalarının kesinlikle görülmeye değer bir mekan olduğunu belirterek, “Tertemiz havasıyla yaptığımız doğa yürüyüşü ve yayladaki insanların misafirperverliği sayesinde güzel bir gün geçirdik. Ruhumuza renk katan bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz” dedi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise etkinliğe katılan sporculara ve köy sakinlerine ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür etti.