Tarihi köy odalarında köy odası geleneklerini konuştular

Gümüşhane'de “Okuduğumuzu Anlıyoruz” etkinliği tarihi Sarıçiçek Köy Odaları'nda yapıldı.

Gümüşhane Kitap Kulübü ile Gümüşhane Kültür Sanat Kulübü'nün ortaklaşa yürüttüğü ve Gümüşhane'nin kültür sanat hayatına büyük katkıda bulunan “Okuduğumuzu Anlıyoruz” etkinliğinin son programı, usta çırak ilişkisiyle hafızalara kazınan tarihi Sarıçiçek Köy Odaları'nda yapıldı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde bulunan ve usta ile çırağın tamamen ahşaptan yaptığı Sarıçiçek Köy Odaları'nda yapılan programa eğitimci, şair ve yazar Talat Ülker, Gümüşhane Kitap Kulübü üyeleri ve köy halkı katıldı. Bu toplantılarda herkesin nereye oturacağının bile sosyal statülerle belli olduğunu aktaran Ülker, bu toplantılar sayesinde gelenek ve göreneklerin yeni nesillere aktarıldığını belirtti.

Bu tür toplantıların halkın bağlarının güçlendirilmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Talat Ülker, “Türk toplum yapısında köy odası geleneklerinin büyük önem arz ettiğini söyleyerek “ Toy, Kurultay, Kengeş, Şölen adı verilen toplantılar yılın belirli dönemlerinde yapılırdı ve bu toplantılar halkın birbirleriyle olan bağlarının güçlendirilmesinde büyük rol oynardı” dedi.

Köy odalarını gelen misafirlere tanıtan köy muhtarı Salim Gündüz, “Sarıçiçek Köyü odaları bu köyün kimliğini oluşturuyor. Gelen misafirleri yıllardır buralarda ağırlıyoruz. Atalarımızdan gelen bu geleneği devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane Kitap Kulübü başkanı Ali Kömürcü ise amaçlarının şehrin kültürel yapısına katkıda bulunmak ve bu kültürel yapıyı geliştirmek olduğunu belirterek, “İnsanları bilinçlendirmek ve onların duyarlı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kültürel faaliyetler başta olmak üzere çevre temizliği, insan sağlığı gibi birçok konuda faaliyetlerimiz var ve bu faaliyetleri artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.