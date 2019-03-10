TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Barkın Güdü, Ufuk Uğurlu
Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu (Tekin Adar dk. 59), Kadir Ari, Ahmet Güven, Azad Kevin Odabaşı, Hüseyin Altuğ Taş, Burak Sarı (Hasan Karıkaşa dk. 85 ?), Sancar Yıldırım, Mehmet Cansın Çiçek, Mert Çakar (Murat Kayalı dk. 69)
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek, Yiğitcan Gölboyu, Ercan Çapar, (Ömer Karancı dk. 80 ?), Nezir Özer, Gökan Lekesiz (Berat Han dk. 88 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik, Yusuf Yağmur (Hasan Küçcük dk. 59), İlyas Akan, Bünyamin Yürür
Sarı Kartlar: Mehmet Cansın Çiçek, Burak Sarı, Murat Kayalı, Ahmet Güven, (Gümüşhanespor), İlyas Akan, Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif Faaliyetler)