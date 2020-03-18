TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Okan Akbal, Ozan Bekar
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Tekin Adar (Recep Oğuz dk.74), Batuhan Aygün (Raif Gündoğdu dk.62), Burak Demireğen, Murat Kayalı, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak, İlke Tankul
Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
Başkent Akademi FK: Taha Ayan, Abdullah Çelik, Ahmet Sun, Zeki Korkmaz (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal (Hüseyin İriç dk.66), Ömer Bozan, Emrah Taysı, Alper Önal (Osman Şahin dk.51), Eren Tokat, Salih Sefercik, Eyüp Poyraz
Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer
Teknik Direktör: Dursun Karamustafa
Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK)
Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK)