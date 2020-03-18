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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Başkent Akademi FK: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, erteleme müsabakasında konuk ettiği Başkent Akademi FK'ya 3-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Okan Akbal, Ozan Bekar


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Tekin Adar (Recep Oğuz dk.74), Batuhan Aygün (Raif Gündoğdu dk.62), Burak Demireğen, Murat Kayalı, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak, İlke Tankul


Yedekler: Ogün Alkan, Okan Dede, Denizhan Uçak


Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş


Başkent Akademi FK: Taha Ayan, Abdullah Çelik, Ahmet Sun, Zeki Korkmaz (Ahmet Karaman dk.79 ?), Yunus Emre Kasal (Hüseyin İriç dk.66), Ömer Bozan, Emrah Taysı, Alper Önal (Osman Şahin dk.51), Eren Tokat, Salih Sefercik, Eyüp Poyraz


Yedekler: Kaan Parıltan, Hasan Genç, Yasin Abdioğlu, Nezir Özer


Teknik Direktör: Dursun Karamustafa


Goller: Alper Önal (dk. 6), Ahmet Sun (dk. 85), Ömer Bozan (dk. 90) (Başkent Akademi FK)


Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Murat Kayalı, Muharrem Efe, Burak Demireğen (Gümüşhanespor), Alper Önal, Osman Şahin, Salih Sefercik (Başkent Akademi FK)

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