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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - İnegölspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği İnegölspor'la 0-0 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Kerem Candaş, Yakup Keçeci


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Hasan Kaşıkara (Batuhan Aygün dk. 13), Tekin Adar (Raif Gündoğdu dk. 77), Burak Demireğen, Murat Kayalı, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak, İlke Tankul


İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin (Raif Demir dk. 71), Tayfun Pektürk (Niyazi Batuhan Salman dk. 58), Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Uğur Daşdemir (Selimcan Temel dk. 23), Abdullah Balıkuv, Bilal Özdemir


Sarı Kartlar: Batuhan Aygün, Mert Çakar, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Hacı Mustafa Karabulut, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk (İnegölspor)

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