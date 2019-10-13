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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 8. haftasında Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Kadir Kantekin, Hüseyin Can


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara (Burak Sarı dk. 62), Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı (Muharrem Efe dk. 72), Mert Çakar (İlke Tankul dk. 88 ?), Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven


Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan (Sinan Kurumuş dk. 79), Onur Kolay (Ferhat Yazgan dk. 69), Zahit Fındık (Çağrı Giritlioğlu dk. 64), Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal


Gol: Sinan Kurumuş (dk. 84) (Manisa Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), Serdar Deliktaş, Ferhat Yazgan, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Manisa Futbol Kulübü)

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