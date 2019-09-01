TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Samsunspor: 2

Lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sezonun ilk müsabakasında sahasında konuk ettiği Samsunspor A.Ş'ye 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Gürel Uzuner, Ejder Yapıcı, Vural Gül

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Tekin Adar (İlke Tankul dk. 61), Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı (Murat Kayalı dk. 80 ?), Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Aytaç Sulu, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Enes İslam İlkin dk. 60), Oğuz Gürbulak, Atabey Çiçek (Erkam Reşmen dk. 85 ?), İlyas Kubilay Yavuz, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Samet Asatekin (Samed Hakan Kılıç dk. 69)

Goller: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 39 pen.), Samet Hakan Kılıç (dk. 90+5) (Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Caner Arıcı (dk. 54), Ferhat Çulcuoğlu (dk.58) (Samsunspor), Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 89) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Sancar Yıldırım, Burak Sarı (Gümüşhanespor), Ferhat Çulcuoğlu, Caner Arıcı (Samsunspor)