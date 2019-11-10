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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Sancaktepe Futbol Kulübü: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Boran Turhan, Osman Baruk


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Mert Çakar (Murat Kayalı dk. 76), Tuğay Adamcıl (İlke Tankul dk. 79), Sancar Yıldırım, Muharrem Efe (Burak Sarı dk. 46), Furkan Mızrak


Sancaktepe Futbol Kulübü: Emre Satılmış, Mehmet Abdullah Çoban, Melik Derin (Ahmet Sivri dk. 90 ?), Alaattin Hamza Ok, Halil İbrahim Tuna (Mert Örnek dk. 83 ?), Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Erhan Şentürk (Can Erdem dk. 73), Selim Kayacı, İrfan Akgün


Gol: İrfan Akgün (dk. 55) (Sancaktepe Futbol Kulübü)


Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 90) (Sancaktepe Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Furkan Mızrak, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Selim Kayacı, Ogün Bayrak, İrfan Akgün (Sancaktepe Futbol Kulübü)

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