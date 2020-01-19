TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - 1922 Konyaspor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 19. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında 1922 Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hasan Kaçar, Onur Tanrıverdi, Kadir Beyaz
Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe (Tekin Adar dk. 69), Furkan Mızrak, İlke Tankul (Murat Kayalı dk. 75)
1922 Konyaspor: Kadem Burak Yaşar, Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Şehmus Aslan, (Ali Ateş dk.34) Güray Gazioğlu (Doğan Can Gölpek dk.78), Mehmet Tuğrul Başkan (Alperen Aydın dk.87 ?), Seddar Karaman, Seyit Ahmet Han, Can Demir Aktav, Fuat Duran, Ekrem Kayılıbal
Goller: Muharrem Efe (dk. 15) (Gümüşhanespor), Seddar Karaman (dk.21 ve 65), Ali Ateş (dk. 90) (1922 Konyaspor)
Sarı Kartlar: Hasan Kaşıkara, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak (Gümüşhanespor), Fuat Duran (1922 Konyaspor)