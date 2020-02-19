TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Afjet Afyonspor: 0

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Sefa Özcan, Hakan Yoldaş

Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Hasan Kaşıkara, Tekin Adar (İlke Tankul dk. 80 ?), Raif Gündoğdu (Batuhan Aygün dk. 90 ?), Burak Demireğen, Murat Kayalı (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Çağrı Giritlioğlu (Emre Tosun dk. 82 ?), Aykut Emre Yakut (Kaan Baysal dk. 46), Nazmi Candoğan, Fatih Selimhan Solmaz, Semih Ceylan, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç (Bora Taşdemir dk. 72), İsmet Benli

Gol: Murat Kayalı (dk. 1) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Tekin Adar, Tuğay Adamcıl (Gümüşhanespor), Ali Kılıç, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor)