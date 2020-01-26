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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Çorum FK: 4

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 20. hafta maçında Gümüşhanespor, sahasında Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Ramazan Ufuk Avdaş, Tuncay Ercan


Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Mehmet Menderes Önkuzu (Batuhan Aygün dk. 76), Raif Gündoğdu (Tekin Adar dk. 64), Burak Demireğen, Murat Kayalı, Mert Çakar (Recep Oğuz dk. 89 ?), Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak, İlke Tankul


Çorum FK: Reşat Şen, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kıvanç Kaya (Fatih Şerifoğlu dk. 77), Oktay Demircan (Mikail Albayrak dk.46), Batuhan Demirel, Nafican Yardımcı, Ertuğrul Sancaktutan, Volkan Akyıldız (Şaban Yılmaz Genişyürek dk. 58), Muhammed Rıdvan Özdemir, Mete Yıldız


Goller: Murat Kayalı (dk. 19) (Gümüşhanespor), Volkan Akyıldız (dk. 7), Muhammet Rıdvan Özdemir (dk. 25), Mete Yıldız (dk. 28), Kıvanç Kaya (dk. 64) (Çorum FK)


Sarı Kartlar: Sancar Yıldırım, Tekin Adar, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Oktay Demircan, Mete Yıldız, Osman Bodur (Çorum FK)

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