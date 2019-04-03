TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Olcar, Murat Taşçıkar, Gürcan Dönmez
Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu (Tekin Adar dk. 68), Kadir Ari, Ahmet Güven, Azad Kevin Odabaşı, Murat Kayalı (Hasan Kaşıkara dk. 79), Hüseyin Altuğ Taş, Sancar Yıldırım, Mehmet Cansın Çiçek, Mert Çakar (Muharrem Efe dk. 62)
Teknik Direktör: Metin İlhan
Eyüpspor: Evren Özyiğit, Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, Hakan Yavuz, Ahmet Devret (Kubilay Akyüz dk. 71), Muhammet Yeşil, İsmail Ayaz, Hasan Güleryüz, Mehmet Kodeş (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay (Yüksel Kayaalp dk. 71), Yunus Emre Gedik
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Kadir Arı (dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor)