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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Burak Olcar, Murat Taşçıkar, Gürcan Dönmez


Gümüşhanespor: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu (Tekin Adar dk. 68), Kadir Ari, Ahmet Güven, Azad Kevin Odabaşı, Murat Kayalı (Hasan Kaşıkara dk. 79), Hüseyin Altuğ Taş, Sancar Yıldırım, Mehmet Cansın Çiçek, Mert Çakar (Muharrem Efe dk. 62)


Teknik Direktör: Metin İlhan


Eyüpspor: Evren Özyiğit, Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, Hakan Yavuz, Ahmet Devret (Kubilay Akyüz dk. 71), Muhammet Yeşil, İsmail Ayaz, Hasan Güleryüz, Mehmet Kodeş (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay (Yüksel Kayaalp dk. 71), Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Ekrem Al


Goller: Kadir Arı (dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor)

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