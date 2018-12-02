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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Gaziantepspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, evinde Gaziantepsor'u 1-0 mağlup ederek sezon başından beri sahasındaki ilk galibiyetini aldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Hakan Ergin, Kadir Kantekin, Efe Kurtuluş


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Çolak, Musa Sinan Yılmazer, Kadir Ari, Tufan Kelleci, Azad Kevin Odabaşı (Faruk Öcal dk. 70), Murat Kayalı (Raif Gündoğdu dk. 90 ?), Mehmet Cansın Çiçek


Yedekler: Mesut Balkan, Muharrem Doğan, Burak Demireğen, Hüseyin Altuğ Taş, Furkan Mızrak


Teknik Direktör: Metin İlhan


Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Batuhan Necioğlu (Muhammed Ersin Oğuz dk. 75), Müslüm Talşik, Ahmet Olğun, Sirac Susancak (Mustafa Nacar dk. 50), Mustafa Emirhan Özyaşar, Yakup Zengin, Ferhat Güler, Hasan Genç, Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır


Yedekler: Musa Emre Yakar, Hasan Aktürk, Tarık Kamış, Mehmet Hürkan Demir, Hazar Saygılı


Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu


Gol: Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 75) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Tufan Kelleci, Faruk Öcal, Hasan Hüseyin Akınay, Hüseyin Çolak (Gümüşhanespor), Müslüm Talşik (Gaziantepspor)

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