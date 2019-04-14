TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu (Tugay Adamcıl dk. 77), Kadir Ari, Azad Kevin Odabaşı, Hüseyin Altuğ Taş (Enver Yıldız dk. 90 ?), Burak Sarı (Murat Kayalı dk. 68), Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Mehmet Cansın Çiçek, Hasan Kaşıkara
Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Tekin Adar, İlke Tankul
Teknik Direktör: Metin İlhan
İnegölspor: Mustafa Güngör, Gökhan Kurumuş, Yaşar Çetin, Serhat Mermer, Erdi Can Şehit (Melih Hortum dk. 72), Ömer Faruk Çalışkan (Emin Asım Kaya dk. 78), Osman Torun, Volkan Altınsoy, Yasin Görkem Arslan, Fatih Üge (Çağkan Çakır dk. 65), Yasin Yılmaz
Yedekler: Sabri Gündoğan
Gol: Hasan Kaşıkara (dk. 18) (Gümüşhanespor)
Sarı kart: Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)