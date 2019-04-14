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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu (Tugay Adamcıl dk. 77), Kadir Ari, Azad Kevin Odabaşı, Hüseyin Altuğ Taş (Enver Yıldız dk. 90 ?), Burak Sarı (Murat Kayalı dk. 68), Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Mehmet Cansın Çiçek, Hasan Kaşıkara


Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Tekin Adar, İlke Tankul


Teknik Direktör: Metin İlhan


İnegölspor: Mustafa Güngör, Gökhan Kurumuş, Yaşar Çetin, Serhat Mermer, Erdi Can Şehit (Melih Hortum dk. 72), Ömer Faruk Çalışkan (Emin Asım Kaya dk. 78), Osman Torun, Volkan Altınsoy, Yasin Görkem Arslan, Fatih Üge (Çağkan Çakır dk. 65), Yasin Yılmaz


Yedekler: Sabri Gündoğan


Gol: Hasan Kaşıkara (dk. 18) (Gümüşhanespor)


Sarı kart: Ömer Faruk Çalışkan (İnegölspor)

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