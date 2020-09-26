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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - İnegölspor: 0

Misli.

com 2. Lig, Beyaz Grup'un 2. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Yiğit Peşin, Cengizhan Öztürk, Osman Baruk


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Tekin Adar (Raif Gündoğdu dk. 62), Azmi Toprak Gürer (Ökkeş Bektaş dk. 75), Burak Demireğen, Mert Çakar (Osman Can Kömürcü dk. 84 ?), Sancar Yıldırım, Batuhan İhsan Uçan (Recep Oğuz dk. 84 ?), Emre Kömürcü, İlke Tankul


İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Metin Yüksel, Ahmet Hakan Şahin, Erdi Can Şehit, (Emir Özsoy dk. 46), Selimcan Temel, Abdulkadir Kuzey (Selim Can İnci dk. 86 ?), Erdem Seçgin (Ali Aydemir dk. 60), Caner Solmaz, Ogün Çalışkan (Fatih Üge dk. 90 ?), Fatih Çiplak


Gol: Raif Gündoğdu (dk. 90) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Tuğay Adamcıl, (Gümüşhanespor) Caner Solmaz, Gökhan Kurumuş, Ali Aydemir (İnegölspor)

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