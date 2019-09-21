TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Pendikspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Şeref Taştan, Arif Dilmeç, Serhat Sağır
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Burak Demireğen, Murat Kayalı (Raif Gündoğdu dk. 66), Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul (Tuğay Adamcıl dk. 86 ?), Ahmet Güven (Hasan Kaşıkara dk. 88 ?)
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak (Fatih Cerlek dk. 64), Ahmet Yazar, Salim İyik (Yakup Ramazan Zorlu dk. 55), Ömer Can Sokullu, Oktay Balcı, Bekir Karadeniz (Ozan Papaker dk. 73), Mahmut Caner Alioğlu, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Mert Çakar (dk. 2) (Gümüşhanespor), Oktay Balcı (dk. 4) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Fırat Arıkan, Furkan Mızrak, Ahmet Güven (Gümüşhanespor), Mahmut Caner Alioğlu, Salim Farsak, Salim İyik, Oktay Balcı (Pendikspor)