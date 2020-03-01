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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grupun 26. haftasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Semet Özkul


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Hasan Kaşıkara, Tekin Adar (Batuhan Aygün dk. 75), Raif Gündoğdu (İlke Tankul dk. 29), Burak Demireğen, Murat Kayalı (Recep Oğuz dk. 90 ?), Mert Çakar, Tuğay Adamcıl, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe, Furkan Mızrak


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz Demircan, Mahmut Boz, Bünyamin Yürür, Üstün Bilgi, Murat Gürbüzerol, Onur Alkan (İlker Sayan dk. 70), Yüksel Kayaalp, Oğuz Çetinkaya, Kadir Kurt, Erdem Koçal, Batuhan Kurt (Yusuf Yağmur dk. 79 ?)


Goller: Murat Kayalı (dk. 23 pen. ve 63), Hasan Kaşıkara (dk. 53 pen.) (Gümüşhanespor), Kadir Kurt (dk. 45), Bünyamin Yürür (dk. 51) (Amed Sportif Faaliyetler)


Kırmızı Kart: Oğuz Çetinkaya (dk. 52) (Amed Sportif Faaliyetler)


Sarı kartlar: Cengiz Biçer, Hasan Kaşıkara, Murat Kayalı (Gümüşhanespor), Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal (Amed Sportif Faaliyetler)

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