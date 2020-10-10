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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Ergene Velimeşespor: 3

TFF 2.

Lig, Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Ergene Velimeşespor'la 3-3 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Feridun Daldaş, Fatih Söyler, Muhammet Ali Doğan


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya (Musa Sinan Yılmazer dk. 84 ?), Tekin Adar (Berkan Yıldırım dk. 78) Burak Demireğen, Raif Gündoğdu (Hasan Kaşıkara dk. 84 ?), Orkun Dervişler (Osman Torun dk.46), Mert Çakar, Yunus Şimşek, İlke Tankul


Ergene Velimeşespor: Emre Yılmaz, Ömer Esenkaya, İbrahim Fatih Dilek, Embiya Ayyıldız (Tuncay Fındıkcı dk. 75), Çınar Tarhan (Fatih Ateş dk. 60), Mert Er Estik, Cihan Can, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Eser Akbaş (Yüksel Şişman dk. 57)


Goller: Muharrem Efe (dk. 10 pen.), Sercan Kaya (dk. 43), İlke Tankul (dk. 48) (Gümüşhanespor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 24 ve 71), Mert Er Estik (dk. 43) (Ergene Velimeşespor)


Kırmızı Kart: Mert Er Estik (dk. 52) (Ergene Velimeşespor)


Sarı Kartlar: Tugay Adamcıl, Tekin Adar, Yunus Şimşek, Muharrem Efe (Gümüşhanespor), Ömer Esenkaya, Alper Yener (Ergene Velimeşespor)

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