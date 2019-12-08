TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Gümüşhanespor, evinde Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara (Batuhan Aygün dk. 88 ?), Raif Gündoğdu, Murat Kayalı (Tekin Adar dk. 66), Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Muharrem Efe (İlke Tankul dk. 77), Furkan Mızrak, Ahmet Güven
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, Mehmet Halil Daniş (Murat Şamil Kurt dk. 69), Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Eyyüp Rızvanoğlu, Ali Eren Demirkol, Mehmet Fatih Bayat (Muhammed Talha Küçük dk. 90 ?), Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl (Adnan Çalışkan dk. 89 ?), İbrahim Canlıka
Goller: Mert Çakar (dk. 45), Mehmet Menderes Önkuzu (dk. 79), Ahmet Güven (dk. 82) (Gümüşhanespor), Mehmet Halil Danış (dk. 33) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Muharrem Efe, Mert Çakar, Raif Gündoğdu (Gümüşhanespor), Mehmet Fatih Bayat, Fevzi Özkan, Ali Eren Demirkol, Onur Demir (Şanlıurfaspor)