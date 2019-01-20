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TFF 2.lig: Gümüşhanespor: 0 - Bayrampaşa: 1

TFF 2.

lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, ikinci devrenin ilk maçında sahasında konuk ettiği Bayrampaşa'ya 1-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Akıncık, Çağlar Öztürk


Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Muharrem Doğan, Mehmet Menderes Önkuzu, Musa Sinan Yılmazer, Kadir Ari, Ahmet Güven, Azad Kevin Odabaşı, Murat Kayalı (Hüseyin Altuğ Taş dk.56), Burak Sarı (Hasan Kaşıkara dk.79), Sancar Yıldırım (Tugay Adamcıl dk.56), Mehmet Cansın Çiçek


Yedekler: Mesut Balkan, Burak Demireğen, Muharrem Efe, Raif Gündoğdu


Teknik Direktör: Metin İlhan


Bayrampaşa: Veysel Sapan, Güray Fırat, Gürcan Gözüm, İbrahim Can Köse, Tufan Zahid Arslan (Tahir Kurtuluş dk.70), Evren Kilarcı, Gökay İravul (Ömer Can Öndaş dk.90 ?), Semih Durmuş, Hamit Yıldırım (Ardahan Gündoğdu dk. 85 ?), Fatih Kara, Ali Kuleli


Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Süleyman Selak, Hakan Yücel, Serhat Yazgan


Teknik Direktör: Zafer Turan


Gol: Güray Fırat (dk. 16) (Bayrampaşa)


Sarı Kartlar: Burak Sarı, Mehmet Menderes Önkuzu (Gümüşhanespor), Güray Fırat, Veysel Sapan (Bayrampaşa)

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