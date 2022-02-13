TFF 3.
Lig, 1. Grupta mücadele eden 1954 Kelkit Belediyespor, sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kelkit İlçe Stadyumu
Hakemler: Deniz Kükrek, Adem Mazlum, Çağlar Mehmet Uludağ
1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan, Hamza İpekci, Tufan Deniz Gelen, Tayfun Çulha, Erkan Bükülmez, Batuhan Eren, Adem Kaba, Semih Ekmen (Doğukan Delimehmet dk.37 (Onur Demir dk. 66)), Hamit Bayraktar, Enescan Özdemir (Berşan Yavuzay dk. 78 ?), Eyüphan Çinemre
Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş, Kadir Bilimlier, Arif Cılak, Yıldıray Koçal, Niyazi Çolak, Abdullah Karmil (Emre Kars dk.67), Ahmet Çelik (Ömer Gür dk.46), Hüseyin Civelek, Malik Karaahmet, Samet Dağlı (Mustafa Çalışkan dk.90 ?), Aykut Sarıdoğan (Uğur Uğur dk. 46 (Emre Işık dk.71))
Sarı Kartlar: Hamza İpekci, Ceyhun Demircan, Tufan Deniz Gelen, Tayfun Çulha, Enescan Özdemir (1954 Kelkit Belediyespor), Furkan Keleş, Hüseyin Civelek, Uğur Uğur, Emre Işık, Emre Kars (Nevşehir Belediyespor)
Goller: Tufan Deniz Gelen (dk. 22), Tayfun Çulha (dk.28) (1954 Kelkit Belediyespor), Yıldıray Koçal (dk. 62), Malik Karaahmet (dk.74) (Nevşehir Belediyespor)