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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Alanya Kestelspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında, Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kaldı.




Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Furkan Bakan, Murat Şimşek, Metin Ekren


Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan Hervenik, Mahmuthan Samet Acar, Nasrullah Dedemen, Furkan Temir (İzlem Anıl Balakkız dk. 88 ?), Murat Kara (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 65), Tayfun Tatlı (İbrahim Koca dk. 65), Abdurrahman İlkyaz, Mikail Albayrak (Berat Kartal dk. 79), Nebi Tiryakioğlu (Kaan Öztürk dk. 79), Sancar Yıldırım, Sefa Akın Başıbüyük


Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan, Emre Tosun, Gürcan Gözüm (Buluthan Bulut dk. 45), Samet Bulut, Ali Berke Timurcioğlu (Alhan Kurtoğlu dk. 80 ?), Hasan Güleryüz, Alp Huy, Batuhan Ayvaz, Muhammet Enes Erdem (Burak Temir dk. 80 ?), Furkan Mehmet Doğan, Berkay Arı


Sarı Kartlar: Mikail Albayrak, Sancar Yıldırım (Gümüşhanespor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor)

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