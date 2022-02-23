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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Büyükçekmece Tepecik Spor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 19. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecik Spor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Volkan Okur, Abdullah Polat, Muhammet Mahmut Delimazı


Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Murat Kara, Yusuf Yağmur (Mustafa Aydoğdu dk. 67), Abdurrahman İlkyaz (Emre Kömürcü dk. 90 ?), Mahmuthan Samet Acar, Berkant Taşkıran (Osman Can Kömürcü dk. 67), Oktay Pop, Sancar Yıldırım, Güray Fırat, Raif Gündoğdu


Büyükçekmece Tepecik Spor: Taylan Arman, Doğukan Bad, Berkay Ceylan (Umut Kerem Ayar dk. 90 ?), İsmail Baran Karakoç (Kayhan Arduç dk. 67), Erçağ Evirgen, Ramazan Özcan, Caner Solmaz, Orhan Evci, Muhammet Yılmaz (Yasin Kargı dk. 61), Koray Koçaslan, Ahmet Can Özer


Sarı Kartlar: Caner Solmaz, Doğukan Bad (Büyükçekmece Tepecik Spor)

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