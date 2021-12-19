TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Edirnespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 17. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında Edirnespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Metin Ateş, Furkan Kocayıldız, Melih Tan,
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Rıdvan Okuş, Burak Koyuncu, Özgür Ortaç (Mehmet Ali Can dk. 44), Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 87 ?), Nasrullah Dedemen, Tekin Adar, Sertan İrkilmez (Yusuf Yağmur dk. 69), Halil İbrahim Boşnak (Batuhan İhsan Uçan dk. 69), Murat Torun
Edirnespor: Ramazan Evren Üstündağ, Güney Gençel, İsmail Karakaş, Engin Berk Nebioğlu, Fırat Sezer, Gencay Erten (Emirhan Subaşı dk. 90 ?), Barış Dillioğlu, Cihad Ateş, Önder Akdağ (Efe Yüceer dk. 84 ?), Gökay Eser, Atakan Serin (Alim Can Menteşe dk. 75)
Goller: Atakan Serin (dk. 23) (Edirnespor)
Kırmızı kart: Tekin Adar (dk. 79) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Ramazan Evren Üstündağ (Edirnespor)