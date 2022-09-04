TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Elazığ Karakoçan FF: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 1. hafta maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında Elazığ Karakoçan FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Yücetağ, Tolga Dede, Mehmet Öcal
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan Hervenik, Mahmuthan Samet Acar, Nasrullah Dedemen, Hakan Yakup Jacoues Horzum (Berkcan Cengiz dk. 85 ?), Furkan Temir (Abdurrahman İlkyaz dk. 85 ?), Murat Kara (Berat Kartal dk. 85 ?), Tayfun Tatlı (Berkcan Cengiz dk. 62), Mikail Albayrak, Nebi Tiryakioğlu (Rıfat Can Aslan dk. 75), Sancar Yıldırım, Sefa Akın Başıbüyük
Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz, Cuma Ali Üzüm, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Ömer Faruk Aydemir, Seyid Ahmet Han, Harun Koç (İbrahim Kaya dk. 69), Gökhan Erdöl, Ekrem Sütçü, Eren Çinkılınç, Emre Eser (Ahmet Can Arık dk. 69), Furkan Yiğit (Rasim Ertan Karlıdağ dk.90 ?)
Sarı Kartlar: Emre Eser, Furkan Yiğit (Elazığ Karakoçan FK), Nebi Tiryakioğlu, Murat Kara, Mikail Albayrak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)