TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Kınay Bulvarspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Kınay Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Hasan Ergin, Coşkun Yalçın, Mehmet Ali Keskin
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay, İzlem Anıl Balakkız (Osman Can Kömürcü dk. 77), Furkan Temir (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 62), Mücahit Karagöz, Hasan Ahmet Sarı (Mikail Albayrak dk. 77), Oğuzhan Malcı, Abdurrahman İlkyaz, Burak Sürmeli (Kaan Öztürk dk. 62, Samet Erdem Olgaç dk. 83 ?), Ayhan Gürbüz, Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca
Kınay Balvarspor: Osman Şimşek, Oktay Demircan, İlker Sinan Süzen, Hasan Türkyılmaz, İbrahim Mirza Aral (Süleyman Olgun dk.), Ulaş Önsal, Haktan Çakır, Halil Can Ayan (Ertuğrul Çamlıbel dk. 90 ?), Mehmet Refik Can (Oğuzhan Çalışkan dk. 46), Recep Ergin, Furkan Çetinkaya (Görkem Güven dk. 46)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Malcı, Abdurrahman İlkyaz, Osman Can Kömürcü, Ayhan Gürbüz, Hakan Yakup Jacoues Horzum (Gümüşhanespor), Furkan Çetinkaya, Hasan Türkyılmaz, İlker Sinan Süzen, Görkem Güven (Kınay Balvarspor)