TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Aytaç Geçgel, Enes Berk Güçlü, Eray Pınar

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay , Mahmuthan Samet Acar, Nasrullah Dedeman, Furkan Temir (Tayfun Tatlı dk. 82 ?) , Abdurrahman İlkyaz (Hakan Yakup Jacoues Horzum dk. 82 ?) , Mikail Albayrak (Samet Erdem Olgaç dk.63), Kaan Öztürk, Sancar Yıldırım, Rıfat Can Aslan (Nebi Tiryakioğlu dk. 62), Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca

Ayvalıkgücü Belediyespor: Taner Tamince, Davut Babur, Samet Önger, Polat Güren, Veysel Karani Ünal (Ertuğrul Yıldırım dk.70), Turgut Yıldırım, Kemal Akbaba (Gökhan Hüner dk. 89 ?), Hakan Özkan, Hamit Kurt (Yunus Emre Aydemir dk.45), Hami Bayraktar (Celal Baver Ayaz dk. 70), Burak Özbakır (Recep Pekgöz dk.88 ?)

Goller: İbrahim Koca dk.45 (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Kemal Akbaba dk. 9, Samet Önger dk. 83 (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kartlar: Abdurrahman İlkyaz, Sancar Yıldırım, Furkan Temir (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) Hamit Kurt, Recep Pekgöz (Ayvalıkgücü Belediyespor)