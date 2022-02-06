TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 21. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında Çankaya Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ömer Şivka, Muhammet Munir Dadı, Ahmet Deveci
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Nasrullah Dedemen (Osman Can Kömürcü dk. 83 ?), Tekin Adar (Berkant Taşkıran dk. 62), Murat Kara, Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar, Oktay Pop, Sancar Yıldırım, Güray Fırat, Enes Ocak (Halil İbrahim Boşnak dk. 62)
Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç, Yusuf Orhan, Kadir Enes Kıra, Mücahit Eraydın (Bilal Budak dk. 58), Haydar Deniz, Serhan Üresin (Güney Yılmaz dk. 58), Erkan Kapar, Yasin Başaytaç (Berkay Anıl Demir dk. 80 ?), Enis Durak, Abdulkadir Kuzey (Ömer Faruk Demirel dk. 80 ?), Erdi Taşkent
Goller: Erdi Taşkent (dk. 20) (Çankaya Futbol Kulübü), Murat Kara (dk. 41) (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kart: Mahmuthan Samet Acar (dk. 69) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Mahmuthan Samet Acar, Halil İbrahim Boşnak, Oktay Pop (Gümüşhanespor) Enis Durak, Güney Yılmaz (Çankanya Futbol Kulübü)