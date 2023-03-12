TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Ergene Velimeşespor: 2

Lig 2. Grup'un 23. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler konuk ettiği Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup oldu ve 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Haluk Gürsoy, Erdoğan Sertan Akman, Azem Zorlu

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay, Hakan Yakup Jacoues Horzum (Osman Can Kömürcü dk. 71), İzlem Anıl Balakkız (Kaan Öztürk dk. 46), Mücahit Karagöz, Tayfun Tatlı, Abdurrahman İlkyaz, Mikail Albayrak (Berat Kartal dk. 71), Nebi Tiryakioğlu, Ayhan Gürbüz (Samet Erdem Olgaç dk. 88 ?), Emre Yıldırım (Burak Sürmeli dk. 61), Sefa Akın Başıbüyük

Ergene Velimeşespor: Salih Şenbaş (Kaan Atakan dk. 46), Burak Can Alakuş, Ahmet Tuna Akıl (Talha Erdoğan dk. 79), İbrahim Fatih Dilek, Samet Günhan, Halil Uysal, Kerim Bölük, Ömer Can Sokullu (Akif Özerli dk. 55), İbrahim Hırçın, Fatih Tultak, Onur Garip (Kerem Çalışkan dk. 85 ?)

Goller: Nebi Tiryakioğlu (dk. 90+4) (Gümüşhanespor), Samet Günhan (dk. 9), Onur Garip (dk. 60) (Ergene Velimeşespor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz (Gümüşhanespor), Burak Can Alakuş, İbrahim Hırçın (Ergene Velimeşespor)