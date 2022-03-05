TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 25. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Süleyman Soyutürk, Volkan Esen, Nesim Karenfil
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Nasrullah Dedemen, Murat Kara, Yusuf Yağmur (Enes Ocak dk. 73), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar, Oktay Pop, Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu, Mustafa Aydoğdu (Kaan Öztürk dk. 73), Batuhan Arslan (Osman Can Kömürcü dk. 57)
Fethiyespor: Enes Fidayeo, Erdinç Karakaş, Serdar Ümit Deniz, Serhan Yılmaz (Cihad Ateş dk. 74), Talha Mayhoş (İbrahim Koca dk. 82 ?), Özgür Çelik, Burak Başkaya (Berkin Taşkın dk. 46), Nurettin Çakır, Onur Taha Takır, Onur Öztonga, Kadir Kurt,
Goller: Nasrullah Dedeman (dk. 15) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Kadir Kurt (dk. 51) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Murat Kara, Mahmuthan Samet Acar, Enes Ocak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Onur Öztonga, Onur Taha Takır, Talha Mayhoş, Erdinç Karakaş (Fethiyespor)