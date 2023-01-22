TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Kahramanmaraşspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 19. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Metin Ateş, Şefik Öner, Harun Günaydın
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Mücahit Atalay, Hakan Yakup Jacoues Horzum (Hasan Ahmet Sarı dk. 70), İzlem Anıl Balakkız, Mücahit Karagöz, Abdurrahman İlkyaz, Nebi Tiryakioğlu (Osman Can Kömürcü dk. 81 ?), Kaan Öztürk (Burak Sürmeli dk. 63), Sancar Yıldırım, Ayhan Gürbüz (Samet Erdem Olgaç dk. 81 ?), Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca (Furkan Temir dk. 70)
Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin, Özcan Atalay (Mustafa Şalış dk. 81 ?), Ozan Şamiloğlu, Rahmi Muhammet Akyazı, Murat Kayalı (Furkan Karabatak dk. 68), Çağlar Özel (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 46), Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Taner Çapakçur, Ali Aydın, Aydan Aygür (Yağız Rüştü Aktaş dk. 32), Burak Özsoy
Gol: Sancar Yıldırım (dk. 30 pen.) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Hasan Ahmet Sarı, Abdurrahman İlkyaz, (Gümüşhanespor), Rahmi Muhammet Akyazı, Murat Kayalı, Mehmet Akif Şerifoğlu, Yağız Rüştü Aktaş (Kahramanmaraşspor)