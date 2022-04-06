TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 27. hafta erteleme maçında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Gökhan Ceylan, Yusuf Şimşek
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Nasrullah Dedemen, Murat Kara, Yusuf Yağmur (Oktay Pop dk.74), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar, Berkant Taşkıran (Osman Can Kömürcü dk.84 ?), Sancar Yıldırım, Güray Fırat, Mustafa Aydoğdu, Batuhan Arslan (Kaan Öztürk dk.56)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay, Mehmet Albayrak, Emrah Sürücü (Yiğit Alp Sevinç dk.75), Yasin Reis (Osman Burak Destan dk.66), Serkan Güler (Osman Emirkan Demir dk.87 ?), Uğur Ayhan, Ali Kemal Özkan (Seyit Mehmet Söğüt dk.66), Reha Kurt (Ufukcan Engin dk.87 ?), Buğra Şahiner, Onur Çakmakcı, Fatih Uludağ
Goller: Mustafa Aydoğdu (dk. 60) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler), Reha Kurt (dk. 56) (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)
Sarı Kartlar: Berkant Taşkıran (Gümüşhane Sportif Faaliyetler) Serkan Güler, Uğur Ayhan, Osman Emirkan Demir (Kırıkkale Büyük Anadolu Spor)