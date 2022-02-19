TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 - Ağrı 1970 Spor: 3

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Tunç Özdemir, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kerem Candaş

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Nasrullah Dedemen, Murat Kara, Yusuf Yağmur (Halil İbrahim Boşnak dk. 63), Abdurrahman İlkyaz (Kaan Öztürk dk.7 8), Mahmuthan Samet Acar, Berkant Taşkıran (Batuhan Arslan dk. 63), Oktay Pop, Güray Fırat, Raif Gündoğdu

Ağrı 1970 Spor: Baran Güler, Can Morgül, Uğur Durmuş, Önder Selimoğlu (Haluk Türkeri dk. 81), Oğulcan Enes Demiroğlu, Burak Özsoy (Ali Özdemir dk. 53), Kaan Yılmaz (Barış Kılıç dk. 53), Seyit Gazanfer, Muhammet Serdar Yazıcı, Oğuzhan Malcı, Eren Yeşil (Mücahit Karagöz dk.89)

Goller: Murat Kara (dk. 9), Güray Fırat (dk. 53) (Gümüşhanespor), Burak Koyuncu (dk. 36 k.k.), Kaan Yılmaz (dk. 45), Eren Yeşil (dk. 65) (Ağrı 1970 Spor)

Kırmızı Kart: Uğur Durmuş (dk. 55) (Ağrı 1970 Spor) Nasrullah Dedemen (dk. 72) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Can Morgül, Baran Güler, Oğuzhan Malcı (Ağrı 1970 Spor)