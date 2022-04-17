TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 31. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ahmet Ecevit, Gürcan Dönmez, Ali Kılıç
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Nasrullah Dedemen, Murat Kara, Yusuf Yağmur, Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar, Kaan Öztürk, Berkant Taşkıran (Osman Can Kömürcü dk. 82 ?), Oktay Pop (Raif Gündoğdu dk. 64), Sancar Yıldırım, Mustafa Aydoğdu
Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Miraç Türkyılmaz, Muhammet Emre Kalkan, Emre Turan, Adnan Gülen (Fırat Güllü dk. 75), Batuhan Calap (Fatih Mert Çırtlık dk. 60), Volkan Can, Fikret Topaloğlu, Gökhan Cingirt, Temel Taşkın, Oktay Bala (Tugay Keleş dk. 60)
Goller: Adnan Gülen (dk. 9), Temel Taşkın (dk. 90), Muhammet Emre Kalkan (dk. 90+3) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor), Nasrullah Dedemen (dk. 79), Mustafa Aydoğdu (dk. 90+7) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kartlar: Serkan Gürses (dk. 90) (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Burak Karabacak (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)
Sarı Kartlar: Tugay Keleş, Fikret Topaloğlu, Mızhat Burak Sarı, Fırat Güllü, Emre Turan (Yeşilyurt D.Ç Ofspor) Raif Gündoğdu, Abdurrahman İlkyaz, Nasrullah Dedemen (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)