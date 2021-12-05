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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 15. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Gökhan Alkayalar, Göker Erel, Tahir Yalçın


Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Burak Karabacak, Burak Koyuncu, Nasrullah Dedeman, Tekin Adar (Osman Can Kömürcü dk. 71.), Rıdvan Okuş (Can Sıkılmaz dk. 90 ?), Murat Torun, Abdurrahman İlkyaz (Batuhan İhsan Uçan dk. 82 ?), Özgür Ortaç, Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 90 ?), Halil İbrahim Boşnak (Emre Kömürcü dk. 71)


Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu, Doğukan Sabih Toksöz (Uğurcan Yasin Tabak dk. 46), Melih Berat Arslan, Serkan Sıkılmaz, Ahmet Enes Karataş, Furkan Övün (Davut Çetinkaya dk. 46), Furkan Erdağı (Yasin Pınarbaşı dk. 82 ?), Ömer Faruk Yaylacı, Mustafa Akca (Hasan Fehmi Tuna dk. 75) Seyithan Kaba (Furkan Can dk. 68), Ahmet Yusuf Erakçaoğlu


Goller: Nasrullah Dedeman (dk. 11), Murat Torun (dk. 31 ve 41) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)


Sarı Kartlar: Doğukan Sahip Toksöz, Serkan Sıkılmaz, Ahmet Enes Karataş, Ömer Faruk Yaylacı (Kardemir Karabükspor), Burak Koyuncu, Özgür Ortaç (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

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