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TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 0 - İçel İdmanyurdu: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 29. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş., sahasında İçel İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Deybet Gök, Uğur Çakmak


Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Cengiz Biçer, Murat Kara, Yusuf Yağmur (Burak Koyuncu dk. 90 ?), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar, Kaan Öztürk (Batuhan Arslan dk. 76), Berkant Taşkıran (Halil İbrahim Boşnak dk. 90 ?), Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu (Osman Can Kömürcü dk. 57), Mustafa Aydoğdu


İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Gökcan Gelmen, Batuhan Ayvaz, Muhammed Raşit Şahingöz (Nurettin Çağlar dk. 55), Sabit Hakan Yılmaz (Furkan Güneş dk. 81 ?), Ömer Önder (Batuhan Berkay Fındık dk. 81 ?), Erhan Karayer (Miraç Can Doksanoğlu dk. 81 ?), Ömer Çiçek (Berkay Öztuvan dk. 67), Özkan Zileli, Murat Can Bölükbaşı, Aslan Gök


Sarı kartlar: Abdurrahman İlkyaz, Berkant Taşkıran (Gümüşhanespor), Özkan Zileli (İçel İdmanyurdu)

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