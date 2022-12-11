TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: 3 - Turgutluspor: 0

Lig 2. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Turgutluspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Metin Ateş, Şefik Öner, Harun Günaydın, Mülazım Argız

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Mücahit Atalay, Mahmuthan Samet Acar (Emre Yıldırım Dk. 46), Narullah Dedemen, İzlem Anıl Balakkız (Samet Erdem Olgaç Dk. 83), Tayfun Tatlı (Furkan Temir Dk. 70), Abdurrahman İlkyaz, Mikail Albayrak, Nebi Tiryakioğlu (Hakan Yakup Jacoues Horzum Dk. 70), Kaan Öztürk (Osman Can Kömürcü Dk. 77), Sefa Akın Başıbüyük, İbrahim Koca.

Yedekler: Gürkan Hervenik, Berat Kartal

Teknik Direktör: Murat Parlak

Turgutluspor: Mahmut Demirgan, Koray Tekin Bulman, Sertan Yiğenoğlu, Muhammet Ebrar Yıldırım (Zeki Sinanoğlu Dk. 87), Serhat Kot (Tolga Cevher Dk. 66), Burak Osman Gençal (Emirhan Gürler Dk. 76), Mustafa Emirhan Özyaşar (Mustafa Köroğlu Dk. 66), Tolga Çokkoşan, Berkay Sezer (Onur Kıntaş Dk. 76), Okan Erdik, Noyan Öz.

Yedekler: Fatih Demirlek.

Teknik Direktör: Bahri Kurt

Sarı Kartlar: Mücahit Atalay, İbrahim Koca, Abdurrahman İlkyaz, Mikail Albayrak (Gümüşhanespor), Muhammed Ebrar Yıldırım, Mustafa Emirhan Özyaşar, Okan Erdik, Sertan Yiğenoğlu (Turgutluspor)

Goller: Tayfun Tatlı Dk. 44, İbrahim Koca Dk. 45+1, Dk. 81 (Gümüşhanespor)