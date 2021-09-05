TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Ceyhanspor: 0

Lig 3. grupta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada karşılaşmanın ilk ciddi atağı konuk ekip Ceyhanspor'dan geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta, kale çizgisine kadar inen Kudret Oben Saraçoğlu'nun arka direğe ortasını takip eden Akın Açık'ın sert vuruşu keleci Cengiz Biçer'in bakışları arasında az farkla auta gitti.

72. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Aziz Ceylan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Köroğlu'nun yakın mesafeden vuruşu az farkla auta gitti.

83. dakikada ise Gümüşhanespor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Sertan İrkilmez'in ortasını ceza sahasında iyi kontrol eden Murat Torun müsait durumdaki Halil İbrahim Boşnak'ı gördü. Boşnak müsait pozisyonda iyi vuramayınca takımını mutlak bir golden etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Abdurrahman Haymana, Mehmet Mithat Levent, Recep Gündüz

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Nasrullah Dedemen, Sertan İrkilmez, Tekin Adar (Oktay Pop dk. 67), Rıdvan Okuş, Murat Torun, Göksel Serhan Durmuş (Halil İbrahim Boşnak dk. 46), Umut Aslan, Abdurrahman İlkyaz, Sancar Yıldırım, Mustafa Aydoğan Aydoğdu

Yedekler: Burak Karabacak, Onur Emre Yaldız, Yusuf Yağmur, Batuhan İhsan Uçan, Emre Kömürcü

Teknik Direktör: Mehmet Yılmaz

Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük, Ziya Şakir, Selçuk Öztürk (Okan Saraçoğlu dk.82), Aziz Ceylan (Mert Polat Keklik dk. 88 ?), Kudret Oben Saraçoğlu, Abdulkadir Çelik (Mustafa Köroğlu dk.65) Zekeriya Çakırca, Akın Açık (Fatih Yılmaz dk. 65), Mert Canpolat, Muhammet Şahin, Fatih Kara

Yedekler: Yunus Emre Karahan, Serkan Sarıkaya, Yunus Nas

Teknik Direktör: Tayfun Şirin

Sarı Kartlar: Cengiz Biçer, Sertan İrkilmez (Gümüşhanespor), Kudret Oben Saraçoğlu, Fatih Kara (Ceyhanspor)