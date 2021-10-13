TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Serkan Pınar, İlker Ayten, Volkan Boz
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Nasrullah Dedemen, Sertan İrkilmez (Necati Baş dk. 90 ?), Rıdvan Okuş, Murat Torun (Mehmet Ali Can dk. 64), Yusuf Yağmur (Tekin Adar dk. 78), Abdurrahman İlkyaz (Yusuf Kerçin dk. 64), Abdullah Kasap, Oktay Pop, Sancar Yıldırım
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Cenk Özbey, Abdulkadir Akyıldız, Harun Atalay (Doğukan İnci dk. 57), Namık Barış Çelik (Samican Keskin dk. 78), Mustafa Aşan (İlyas Kahraman dk. 90 ?), Metin Peker, Burak Karapınar, Ertuğrul Sancaktutan, İhsan Furkan Deniz (Okan Yılmaz dk. 90 ?), Muhammet Fatih Öztekin
Sarı kartlar: Burak Koyuncu, Yusuf Kerçin (Gümüşhanespor), Özbey, Ertuğrul Sancaktutan, Mustafa Samican Keskin (Karşıyaka)