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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Mardin 1969 Spor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


45. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Ramiz Ok'un kale çizgisinden yaptığı ortada topla buluşan Özgür Kazar, defansın müdahale etmekte geç kaldı pozisyonda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


53. dakikada sağ kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Sancar Yıldırım'ın ceza sahasına ortasına iyi hareketlenen Murat Torun'un kafa vuruşunu kaleci Sercan Yılmaz son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


78. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Abdurrahman İlkyaz'ın ortasını arka direkte kontrol eden Rıdvan Okuş, harika bir vuruşla topu ağlara göndererek karşılaşmaya eşitliği getirdi. 1-1



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Uğurcan Gökler, Şaban Karaderili, Halit Karacabay


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Nasrullah Dedeman (Can Sıkılmaz dk. 66), Tekin Adar, Rıdvan Okuş, Murat Torun (Abdullah Kasap dk. 83 ?), Abdurrahman İlkyaz, Mehmet Ali Can, Oktay Pop, Özgür Ortaç, Sansar Yıldırım, Halil İbrahim Boşnak (Sertan İrkilmez dk. 66)


Yedekler: Burak Karabacak, Osman Can Kömürcü, Batuhan İhsan Uçan, Emre Kömürcü


Teknik Direktör: Metin İlhan


Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz, Abdulkerim Canlı, Muhammed Burak Taşdemir (Hebat Alan dk. 87 ?), Mustafa Aydoğdu (Mustafa Coşkun dk. 78), Kerim Bölük, Ayhan Gürbüz (Vedat Altaş dk. 78), Kağan Kayalı, Ramiz Ok, Sercan Esmer, Alparslan Devlet Yüce, Özgür Kazar


Yedekler: Mehmet Salih Demircan, Ömürcan Karaca, Nimet Kayaalp, Mehmet İlter


Teknik Direktör: Mehmet Akbulut


Goller: Rıdvan Okuş (dk. 78) (Gümüşhanespor), Özgür Kazar (dk. 45) (Mardin 1969 Spor)


Sarı Kartlar: Özgür Ortaç, Sancar Yıldırım (Gümüşhanespor), Sercan Besler (Mardin 1969 Spor)

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