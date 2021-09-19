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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Abdurrahman Haymana, Mehmet Mithat Levent, Recep Gündüz


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Sertan İrkilmez (Yusuf Yağmur dk. 86 ?), Rıdvan Okuş, Murat Torun (Oktay Pop dk. 46), Umut Arslan (Yusuf Kerçin dk. 75), Abdurrahman İlkyaz (Tekin Adar dk. 90 ?), Abdullah Kasap, Ünal Altıntaş (Mehmet Ali Can dk. 46), Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir, Fikret Sevilgen, Doğucan Diker, Halil Yılmaz (Batuhan Türk dk. 69), Emre Aydın (Barış Şen dk. 69), Umut Dilek, Emre Karadağ, Abdurrahman Ayhanoğlu, Ahmet Mümin Papaker (Fahri Utku Öçalmaz dk. 89 ?), Fevzi Özkan, Emre Yıldırım


Goller: Burak Koyuncu (dk. 10), Abdurrahman İlkyaz (dk. 90+5) (Gümüşhanespor)


Sarı Kartlar: Ünal Altıntaş, Rıdvan Okuş, Abdurrahman İlkyaz, Raif Gündoğdu Gümüşhanespor), Emre Yıldırım, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi Özkan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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