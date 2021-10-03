TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Modafen: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 5. haftasında Gümüşhanespor sahasında Modafen'i 2-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Erdal Yılmaz, Mehmet Şenkaya, Aykut Yılmaz
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Sertan İrkilmez (Halil İbrahim Boşnak dk. 88 ?), Rıdvan Okuş, Umut Arslan, Yusuf Yağmur (Mehmet Ali Can dk. 65), Abdurrahman İlkyaz (Nasrullah Dedemen dk. 89 ?), Abdullah Kasap, Oktay Pop (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 88 ?), Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu
Modafen: Rasim Mutlu, Hasan Ozan Girgin, Umut Uysal, Efe Niyazi Kurtulmuş (Emre Can Yıldızhan dk. 46), Emirhan Atilla, Haktan Orak (Muhammed Şura Çetin dk. 46) Yunus Emre Kefeli (İsmail Cem Bako dk. 81 ?), Barın Aydoğdu (Emin Kaan Arslan dk.76), Hüseyin Cankut Atasoy, Tolgahan Mulla Çiçek (Evren Evin dk. 46), Emirhan Adak
Goller: Sertan İrtelmez (dk. 30) (Gümüşhanespor), Emin Kaan Arslan (dk. 79 k.k.) (Modafen)
Sarı Kartlar: Rıdvan Okuş, Umut Aslan (Gümüşhanespor), Yunus Emre Kefeli, Rasim Mutlu, Evren Evin (Modafen)