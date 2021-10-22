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TFF 3.Lig: Gümüşhanespor: 0 - Belediye Derince Spor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Gökhan Alkayalar, Betül Nur Yılmaz, Enes Berk Güçlü


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu, Sertan İrkilmez Tekin Adar (Murat Torun dk. 46), Rıdvan Okuş, Umut Aslan, Yusuf Yağmur , Abdurrahman İlkyaz , Oktay Pop, Sancar Yıldırım (Halil İbrahim Boşnak dk. 85 ?), Raif Gündoğdu


Belediye Derince Spor: Taha Ayan, Bertuğ Başdemir (Mesut Can Tunalı dk. 74), Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Uğurcan İkikardeş (Sercan Uslu dk. 79), Mehmet Tosun (Mert Somay dk. 89 ?), Melih İlhan, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz


Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 31), Efe Karaoğlu (dk. 90+6 pen.) (Belediye Derince Spor)


Sarı Kartlar: Tekin Adar, Sertan İrkilmez, Burak Koyuncu (Gümüşhanespor), Kadir Torbacı, Taha Ayan, Muhammed Enes Yılmaz (Belediye Derince Spor)

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