TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Tarımsal milli gelirde Avrupa'da birinciyiz, Dünyada 8'inci sıradayız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Kelkit Havzası'nda Küçükbaş Hayvancılığı ve Kooperatifçiliği Geliştirme Çalıştayı'na katılmak üzere Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine geldi.

İlk olarak Kelkit Ticaret Odası'nın yenilenen hizmet binasının açılışını yapan Hisarcıklıoğlu daha sonra Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliğiyle Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen Kelkit Havzası'nda Küçükbaş Hayvancılığı ve Kooperatifçiliği Geliştirme Çalıştayına katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, çalıştayın tarım ve hayvancılığa bölgede ivme kazandıracak fevkalade önemli bir adım olduğunu belirterek, bölgenin kalkınması ve zenginleşmesinin yolunun tarım ve hayvancılıktan geçtiğine işaret etti.

"Bugün tedbir almazsak şimdi ucuz diye ithal etmeye kalkarsak boğazımızdan dışa bağlı hale geliriz"

Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta müthiş bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Ülke olarak baktığımızda tarımsal milli gelirde geldiğimiz durum da Avrupa'da birinciyiz. Dünyada 8'inci sıradayız. Tarım ülkemizde net döviz kazandırıcı sektördür. Tarım ve hayvancılık sektörümüz aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız. Sıkıntımız bu. Küresel rekabete tarım ve hayvancılığı hazırlamamız lazım. Bunun için yeni politikalara ihtiyaç var. Zira tarım ve hayvancılık başka sektörlere benzemez. Eğer bugün tedbir almazsak şimdi ucuz diye ithal etmeye kalkarsak boğazımızdan dışa bağlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de baktığımız zaman tehlikeli hale gelir” dedi.

“Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır”

Tarım ve hayvancılığı geliştiren, üretimi artıran bir diğer alanın da kooperatifçilik olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Kooperatifçilik için bizim kültürümüzde çok güzel bir söz var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Kooperatifçilik bir araya gelmektir. Eğer çok üretemezsen, çok satamazsan söz sahibi olamazsın. Bireysel olarak hepimiz kırılganız ama kooperatif olarak bir araya geldiğimiz zaman dayanışma ile, ortaklık kültürü ile ileriye gidebilme şansımız var. Koperatfiçilik güçleri bir araya getirebilmektir. Ama küçük olsun benim olsun anlayışı bugün ki dünyada bitti. Ben paylaşmam dedin mi kaybediyorsun. Kooperatifçilik te aynı zamanda tarım ve hayvancılık sektörümüzü geleceği” ifadelerini kullandı.

“Üretebilsek satabileceğimiz müthiş bir pazar var”

Dünyanın önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığı göz ardı edebilmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Dünyada hızla orta sınıf yükseliyor. Orta sınıf daha çok tüketiyor ve daha çok harcıyor. Her yıl 2 Türkiye büyüklüğündeki nüfus orta sınıfa ekleniyor. Yani her yıl 160 milyon kişi orta sınıfa ilave geliyor. Çevre coğrafyamızda, Türkiye'nin etrafında yaklaşık 2 milyarlık bir nüfus var. Bu 2 milyarlık nüfus yaklaşık 500 milyar dolarlık tarım, gıda ve hayvancılık ürünleri ithal ediyor. Yani çevremizde müthiş bir pazar var. Üretebilsek satabileceğimiz müthiş bir pazar var. Tarım ve hayvancılıkta bütün dünyadaki fiyat artışları diğer ürünlerin fiyat artışından hep üstte. Neden? Nüfus artıyor. Gelir artıyor ve tüketim artıyor. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık yapanlar hep kazanacaklar. Önemini hiçbir zaman yitirmeyecek. Yaşadıkça hepimiz tüketmek zorundayız ve tüm dünyayı doyurmakta bizim elimizde” diye konuştu.

Çalıştayın açılış programına Hisarcıklıoğlu'nun yanına Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Çalıştayın ardından fotoğraf sanatçısı Uğur Bulut tarafından hazırlanan tarım ve hayvancılık temalı fotoğraf sergisi gezildi.

İki gün sürecek çalıştayda akademisyenler ve sektör temsilcileri Kelkit havzasında küçükbaş hayvancılığın durumu, mera yönetimi, teşvikler, küçükbaş ıslah projeleri, kooperatifçilik, kooperatifçilikte Almanya örneği ve Kelkit havzasında küçükbaş hayvancılığa ait SWOT analizi konuları masaya yatırılacak.