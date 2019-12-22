Torul baraj g?l?nde su seviyesi 40 metre ?ekildi

G?m??hane'nin Torul il?esinden ba?lay?p Kirazl?k k?y?nde enerjiye d?n??en Torul Baraj g?l?nde su seviyesi yakla??k 40 metre ?ekildi. Havzada derin yar?klar ortaya ??karken, yaz aylar? boyunca su alt?nda kalan evler de ortaya ??kt?.

Ya???s?z ge?en yaz ve sonbahar?n ard?ndan...

Vauk da??ndan do?up Karadeniz'e d?k?len ve ge?ti?i vadiye hayat veren Har?it ?ay? ?zerine enerji ?retimi ama?l? yap?lan Torul Baraj? ve Hidroelektrik Santrali (HES) g?l?nde ya???s?z ge?en yaz ve sonbahar mevsiminin ard?ndan su seviyesi ciddi oranda d??t?.

Ge?ti?imiz y?llarda da elektrik ?retimine ba?l? olarak zaman zaman al?alan su seviyesi bu y?l 40 metreyi bulurken, ?zellikle Torul il?esine ba?l? K?pr?ba?? ve ?aml?ca mahallelerinde dere yata?? ortaya ??kt?.

Bahar mevsiminde su alt?nda kalan tarihi Torul k?pr?s? de su seviyesinin d??mesinin ard?ndan ortaya ??karken, k?pr?n?n arkas? ve ?n?ndeki geni? ve derin vadide devasa toprak ?atlaklar? olu?tu.

Enerji ama?l? olarak in?a edilen ve 2008 y?l?ndan beri faaliyet g?steren Torul Baraj g?l?n?n 3,86 kilometrekarelik y?zeyi de bu nedenle k???l?rken vatanda?lar bu durumu hem enerji ?retiminin devam etmesi hem de mevsimin kurak ge?mesine ba?lad?.

Kurakl?k korkutuyor

?aml?ca mahallesi sakinlerinden As?m Bostan (60) konuyla ilgili yapt??? a??klamada ?Bahar aylar?nda kar ve ya?mur sular?yla buras? y?kseliyor. 3 ay boyunca tam dolu oluyor. Di?er aylarda al?almaya ba?l?yor seviye. Dereye mil doluyor. K?pr?ba?? mahallesine bent yap?larak baraj g?l?n?n mille dolmas?n?n engellenece?i s?ylendi ama yap?lmad?. Eskiden bu yola ??kmazd? su seviyesi ama taban?n mil olmas? nedeniyle ?uanda bulundu?umuz yere kadar ??k?yor su? dedi.

Aral?k ay?n?n son g?nlerinde olunmas?na ra?men baraj g?l?n?n ?ekilmesi nedeniyle toprakta ?atlaklar olu?tu?unu kaydeden Bostan, ??uanda su seviyesi tam d??t?. Torul'dan 8 kilometre boyunca su yok. Y?kseklik olarak yakla??k 40 metre ?ekildi diyebiliriz g?l suyu. Su olmay?nca toprak ?atl?yor. Kurakl?k, susuzluk var? diye konu?tu.