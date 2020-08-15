Torul Belediye Başkanı Özdemir Covid-19 olduğunu duyurdu

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sosyal medya hesabından Korona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Özdemir, “Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, paylaşmak, anlatmak istedim” dedi.

Covid-19 sürecinin bitmediğini belirterek vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, maskesiz olmamalarını, kendilerini, çocuklarını ve sevdiklerini etkilememelerini isteyen Özdemir, “Ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.