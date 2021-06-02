Torul İtfaiyesinden “yavru karga” operasyonu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde uçmayı yeni öğrenen ve denemeler yaparken yere düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yeniden yuvasına konuldu.

İlçe merkezindeki Şehit Yavuz Selim Şahin Parkı'nın olduğu alanda yer alan ağaçlarda yuvası bulunan yavru karga uçmaya çalışırken yere düştü. Herhangi bir yarası olmayan yavru kargayı alarak kaldırımın kenarından alarak parktaki tentelerin üzerine koyan vatandaşlar Torul Belediyesine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kargayı alarak yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki yuvasına kavuşturdu.

Yavru karganın annesinin operasyon sırasında sık sık ekiplerin üzerinden sorti yapması ve ses çıkarması dikkat çekerken, olay yerinde operasyonu anbean takip eden vatandaşlar duyarlılığı için Torul Belediyesine ve İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.