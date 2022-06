Torul'da el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezinde bir yıllık çabanın sonucu hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in katılımıyla yapıldı.

Kurum bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Taşbilek, bu kursların başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese, katkılarıyla bu kursları değerli kılan her kursiyere ayrı ayrı teşekkür etti.

“Anne baba eğitimini de Halk Eğitim Merkezleri üzerinden modellememiz lazım”

Halk Eğitim Merkezlerinin çok nitelikli faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Vali Taşbilek, “Halk Eğitim faaliyetleri örgün eğitimin dışında kalmış vatandaşlarımızı hayatın her anında her zaman eğitimli halde tutmak, sosyal becerilerini, sanatsal becerilerini, el becerilerini, kişisel becerilerini geliştirmek, onlara ufuk açmak, onları sosyal bir birliktelikle kaynaştırmak için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Gümüşhane'mizde ve Torul'umuzda da diğer ilçelerimizde de çok nitelikli faaliyetler yürütülmekte. Kurslarımızı şenlendiren, güzelleştiren değerli hanımefendilere teşekkür ediyorum. Burası sizin birtakım becerilerinizi geliştirme mekanları olmakla beraber, çevrenizdeki insanları tanıma, onlarla ilişki kurma, kimin nerede derdi var bilme noktasında da önemli mekanlar. Bu manada en önemli kısım bu. Sadece dikiş, nakış, el becerilerinizi geliştirmeyin burada annelerimiz geliyor, çocukları var anne baba eğitimini de Halk Eğitim Merkezleri üzerinden modellememiz lazım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergi gezildi.

Programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Torul Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Bayram, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.