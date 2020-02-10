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Torul'da korkutan yangın

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın ahırında yangın çıktı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın ahırında yangın çıktı. Hayvanlarını kurtaran vatandaşın ahırı ve samanlığı küle dönerken, evinde de büyük hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Demirkapı köyünün Şoşa Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hamza Olgun'a ait ahırda akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendiren yangın bir anda büyüyerek yanındaki samanlığa sıçradı. Kuru ot ve samanların alev topuna döndüğü yangında Olgun'un ahırı ve samanlığı küle dönerken, evinde de büyük maddi hasar meydana geldi. Bölgede yüksekliği 1 metreye yaklaşan kara rağmen olay yerine gelen Torul Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat sonra tamamen söndürüldü.


Hamza Olgun'un yangını fark etmesinin ardından komşularının da yardımıyla ahırda bulunan 40'a yakın büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardığı belirtildi.

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