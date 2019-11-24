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Torul'da yangın

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık küle döndü.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık küle döndü.


İlçeye bağlı Kocadal köyü Dörene Mahallesinde öğle saatlerinde mahalle sakinlerinden Halil Solmaz'a ait samanlıkta başlayan yangın, ahır ve eve de sıçradı. Elektrik kontağından çıkan yangın Gümüşhane Belediyesi ve Torul Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, saatler süren çalışmanın ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

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